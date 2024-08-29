جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 1,1 طن من عقار البريجابالين المخدر

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أعلنت جمارك دبي إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من مخدر البريجابالين وزنها 1,1 طن كانت مخبأة في 40 برميلا، ضمن الشحنات الواردة إلى منافذ الشحن الجوي باستخدام الأنظمة الجمركية المتقدمة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” بيانا صادرا عن جمارك دبي جاء فيه أن “الواقعة بدأت بوصول الشحنة إلى المنفذ ليقوم ضباط التفتيش بمراجعة الوثائق ومطابقتها مع الشحنة، وبعد مراقبة دقيقة كشفت التحليلات أن المادة المحجوزة مدرجة ضمن قوائم المخدرة والمراقبة في دولة الإمارات”.

وأوضح البيان أنه “تم على الفور إخطار إدارة مكافحة المخدرات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي لتبدأ الإجراءات القانونية بحق المشبوهين بحضور ممثلي الإدارات المعنية من جمارك دبي وشرطة دبي”.

أم/