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جمارك دبي تفوز بـ”أفضل دائرة جمركية” للسنة في الشرق الأوسط

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أعلنت جمارك دبي الأربعاء فوزها بجائزة “دائرة الجمارك للعام 2025” على مستوى الشرق الأوسط، ضمن “جوائز النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط”، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الدائرة في بيان نقلته “وام” أن الإنجاز يعكس ريادتها في تطبيق أحدث أنظمة التحول الرقمي، إذ تنجز نحو 99,7 بالمئة من المعاملات الجمركية عبر الأنظمة الذكية، ما ساهم في تسريع الإجراءات وتقليص زمن التخليص وتيسير حركة التجارة بكفاءة وشفافية.

وأضاف البيان أن جمارك دبي طوّرت منظومة أمنية متقدمة قادرة على كشف ومنع محاولات التهريب والتلاعب الجمركي، دعما لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

ونقلت “وام” عن مدير عام جمارك دبي عبد الله بوسناد قوله إن هذا يُضاف إلى سجل إنجازات الدائرة الحافل، وكان آخرها حصولها على جائزة أفضل مبادرة رائدة عن مبادرة التجارة الالكترونية عبر الحدود، ضمن “برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية”.

م ل/

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