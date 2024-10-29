جماعة الحوثي: أطلقنا طائرات مسيرة باتجاه عسقلان في إسرائيل

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دبي (رويترز) – قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يوم الثلاثاء إن الجماعة أطلقت طائرات مسيرة باتجاه منطقة صناعية في مدينة عسقلان بإسرائيل.

ويقول المقاتلون اليمنيون الذين يهاجمون السفن التي تعبر البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين في غزة ودعما للبنان في مواجهة الضربات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إن صفارات الإنذار دوت في عسقلان بعد أن عبرت طائرة مسيرة إلى الأراضي الإسرائيلية لكنها سقطت في مساحة مفتوحة في المنطقة.

وتعتبر إسرائيل الحوثيين إرهابيين يتبعون تعليمات عدوها اللدود إيران.

وتسيطر الجماعة على العاصمة صنعاء والمناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، وتعد جزءا من “محور المقاومة” الذي أعلنته إيران لمواجهة إسرائيل والنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.

ويضم المحور أيضا حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي أشعلت حربا مستمرة منذ أكثر من عام مع إسرائيل بهجوم في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وجماعة حزب الله في لبنان، إلى جانب جماعات شيعية مسلحة في العراق وسوريا.