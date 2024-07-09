جماعة الحوثي: استهداف السفينة ميرسك سنتوسا في بحر العرب

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دبي (رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية يوم الثلاثاء إنها استهدفت السفينة سنتوسا التابعة لشركة ميرسك في بحر العرب بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان مصور بثه التلفزيون “استهداف السفينة ميرسك سنتوسا الأمريكية في البحر العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة وذلك بعدد منَ الصواريخ الباليستية والمجنحة وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة”.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت شركة الشحن العملاقة ميرسك إن السفينة ميرسك سنتوسا التابعة لها أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في شمال خليج عدن.

وقالت ميرسك لرويترز إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو عن وقوع أضرار في السفينة أو البضائع التي تنقلها.

وذكر متحدث باسم الشركة، التي تتخذ من كوبنهاجن مقرا، أن السفينة ترفع علم الولايات المتحدة وتبحر لصالح شركة ميرسك لاين المحدودة التابعة لها.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة إرشادية يوم الثلاثاء أن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلا بحريا (333 كيلومترا) شرقي نشطون باليمن.

وأضافت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير.

وقال سريع إن جماعة الحوثي استهدفت أيضا السفينة ماراثوبوليس في بحر العرب والسفينة باتناري في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة.

وتشن الجماعة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر تشرين الثاني. وتقول إنها تشن تلك الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.