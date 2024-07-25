جماعة الحوثي اليمنية تتوعد بالرد على هجوم إسرائيل على الحديدة

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دبي (رويترز) – قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في خطاب بثه التلفزيون يوم الخميس إن الجماعة سترد على الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل بالقرب من مدينة الحديدة.

وقصفت طائرات مقاتلة إسرائيلية أهدافا عسكرية تابعة لجماعة الحوثي بالقرب من ميناء الحديدة يوم السبت، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 87 آخرين، وذلك بعد يوم من استهداف طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون لتل أبيب في إسرائيل.

وقال عبد الملك الحوثي “الرد آت لا بد منه”.

وأضاف أن هجمات الجماعة على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية.

وتابع قائلا “كل ما يحصل من جانب العدو الإسرائيلي سيكون محفزا أكثر على الانتقام”.