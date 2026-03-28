جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها نفذت هجوما ثانيا على إسرائيل

28 مارس آذَار (رويترز) – قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في خطاب بثه التلفزيون اليوم السبت إن الجماعة شنت ثاني هجوم على إسرائيل خلال أقل من 24 ساعة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، متعهدة بمواصلة العمليات العسكرية في الأيام المقبلة.

ويُفاقم دخول الحوثيين في الصراع التوترات الإقليمية، لا سيما مع قدرتهم على ضرب أهداف بعيدة عن اليمن وتعطيل خطوط الملاحة حول شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، كما فعلوا دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة عقب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

(تغطية صحفية إيناس العشري وحاتم ماهر – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )