جماعة الحوثي تتوعد باستهداف شركات نفط أمريكية كبرى

reuters_tickers

1دقيقة

من جوناثان سول وليزا بارتلين

لندن/لوس انجليس (رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران يوم الثلاثاء إنها ستستهدف شركات نفط أمريكية كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون على الرغم من هدنة سابقة اتُفق عليها مع إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تقضي بعدم مهاجمة السفن المرتبطة بالولايات المتحدة التي تبحر في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال مركز تنسيق العمليات الإنسانية، ومقره صنعاء، إنه أدرج 13 شركة أمريكية وتسعة أشخاص وسفينتين على قائمة عقوبات. ويعمل المركز حلقة وصل بين القوات التابعة للحوثيين وشركات النقل البحري التجارية، ويرتبط ارتباطا وثيقا بقوات الحوثيين.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)