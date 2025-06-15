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جماعة الحوثي تقول إنها استهدفت إسرائيل بصواريخ باليستية بالتنسيق مع إيران

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القاهرة (رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية يوم الأحد إنها شنت هجمات على إسرائيل بالتنسيق مع طهران، وهي المرة الأولى التي تُعلن فيها جماعة متحالفة مع إيران عن مثل هذا التعاون في شن هجمات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة اليمنية استهدفت يافا في وسط إسرائيل بعدة صواريخ باليستية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال في كلمة بثها التلفزيون “انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني والإيراني، وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية فرط صوتية”.

وأضاف “تناسقت هذه العملية مع العمليات التي ينفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري ضد العدو الإسرائيلي المجرم”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق عقب إطلاق صواريخ من إيران واليمن.

وواصلت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات الصاروخية منذ أن شنت إسرائيل أكبر ضربة عسكرية لها على الإطلاق ضد عدوها اللدود يوم الجمعة.

وفي اليوم نفسه الذي شنت فيه إسرائيل هجومها على إيران، قالت إسرائيل إن صاروخا أُطلق من اليمن نحوها سقط في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. لكن الحوثيين لم يعلنوا المسؤولية عن إطلاق الصاروخ.

وتشن الجماعة هجمات على إسرائيل، تم اعتراض معظمها، في ما تصفه بأنه دعم للفلسطينيين في غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المستمرة هناك منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ونفذت إسرائيل سلسلة من الهجمات ردا على الحوثيين.

كما شنت الولايات المتحدة هجمات مكثفة على الجماعة هذا العام، قبل أن يوقف الرئيس دونالد ترامب الهجوم بعد موافقة الحوثيين على وقف الهجمات على السفن الأمريكية.

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