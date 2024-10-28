جماعة الحوثي تقول إنها نفذت ثلاث عمليات على سفن في بحر العرب والبحر الأحمر

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(رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية يوم الاثنين إنها نفذت ثلاث عمليات استهدفت سفنا في البحر الأحمر وبحر العرب.

وقالت الجماعة إن الهجمات شملت ضربات بصواريخ باليستية استهدفت السفينة موتارو في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري للجماعة في بيان أذاعه التلفزيون إن الجماعة استهدفت كذلك السفينة ميرسك كولون في بحر العرب بصاروخ، والسفينة مونتريال في بحر العرب أيضا بطائرتين مسيرتين.