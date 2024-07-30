جماعة حزب الله: وحدتنا للدفاع الجوي تصدت لطائرات إسرائيلية في الأجواء اللبنانية
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بيروت (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الثلاثاء إنها تصدت لطائرات حربية إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية.
وأضافت الجماعة أنها أجبرت الطائرات على التراجع.
وورد في بيان الجماعة “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية يوم الثلاثاء 30-07-2024 للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة”.