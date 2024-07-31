مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

جماعة حزب الله اللبنانية تعزي في مقتل إسماعيل هنية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بيروت (رويترز) – أصدرت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء بيانا قدمت فيه التعازي في إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء.

ولم توجه الجماعة اتهاما مباشرا لإسرائيل، لكنها قالت إن عملية اغتيال هنية “ستزيد المقاومين المجاهدين في كل ‏ساحات المقاومة إصرارا وعنادا على مواصلة طريق الجهاد، وستجعل عزيمتهم أقوى ‏في مواجهة العدو الصهيوني”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

ما هي الاعتبارات الأخلاقية للإنجاب بالمساعدة الطبية؟

هل تعتقد.ين أنه من واجب السلطات ضمان حصول الأشخاص، الذين واللواتي يعانون.ين من العقم، على التلقيح الاصطناعي؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفّر لتقديم علاجات الخصوبة؟ حدّثنا.ينا عن الوضع في بلدك.

شارك في الحوار
6 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
48 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية