جماعة حزب الله اللبنانية تعزي في مقتل إسماعيل هنية

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بيروت (رويترز) – أصدرت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء بيانا قدمت فيه التعازي في إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء.

ولم توجه الجماعة اتهاما مباشرا لإسرائيل، لكنها قالت إن عملية اغتيال هنية “ستزيد المقاومين المجاهدين في كل ‏ساحات المقاومة إصرارا وعنادا على مواصلة طريق الجهاد، وستجعل عزيمتهم أقوى ‏في مواجهة العدو الصهيوني”.