جماعة حزب الله تؤكد مقتل هاشم صفي الدين في غارة إسرائيلية

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بيروت (رويترز) – أكدت جماعة حزب الله يوم الأربعاء أن هاشم صفي الدين، القيادي الكبير الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف الأمين العام حسن نصر الله، قُتل في هجوم إسرائيلي.

وقلت الجماعة إن صفي الدين قتل في غارة جوية إسرائيلية.

وكان صفي الدين يدير شؤون جماعة حزب الله بالتعاون مع نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله بعد اغتيال نصر الله الشهر الماضي، وكان من المتوقع أن يتم اختياره رسميا أمينا عاما جديدا للجماعة رغم عدم صدور أي إعلان رسمي.

وكان صفي الدين، ابن خالة نصر الله، عضوا في مجلس الجهاد التابع لحزب الله، وهو هيئة مسؤولة عن العمليات العسكرية. وكان أيضا رئيسا لمجلس الجماعة التنفيذي، الذي يشرف على الشؤون المالية والإدارية لها.

واضطلع بدور كبير في التحدث باسم جماعة حزب الله خلال عام من الأعمال القتالية مع إسرائيل التي أدت في النهاية إلى مقتله، وكان يلقي الكلمات في الجنازات وغيرها من الفعاليات التي لم يتمكن نصر الله من حضورها منذ فترة طويلة لأسباب أمنية.

وزاد اغتياله القيادة العليا لجزب الله ضعفا في وقت تتعرض فيه الضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع بشرق البلاد وجنوب لبنان، وهي معاقل للجماعة، لضربات إسرائيلية فيما يسعى مقاتلو الجماعة إلى صد التوغل البري الإسرائيلي.