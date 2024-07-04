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جماعة حزب الله تتعهد بمهاجمة “مواقع جديدة” في إسرائيل ردا على اغتيال أحد قادتها

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بيروت (رويترز) – هدد هشام صفي الدين المسؤول الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية يوم الخميس بمهاجمة مواقع جديدة داخل إسرائيل في إطار رد الجماعة على اغتيال إسرائيل لأحد أكبر قادتها.

وقال أثناء تأبين القائد أبو نعمة “سلسلة الردود ما زالت متتالية إلى ساعتنا هذه وستبقى هذه السلسلة التي تستهدف مواقع جديدة لم يكن يتخيل العدو أنها ستصاب”.

وأطلقت جماعة حزب الله ما لا يقل عن 200 صاروخ وقرابة 24 طائرة مسيرة يوم الخميس ردا على عملية الاغتيال.

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