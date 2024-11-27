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جماعة حزب الله تتعهد بمواصلة المقاومة بعد اتفاق وقف إطلاق النار

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القاهرة (رويترز) – قالت جماعة حزب الله يوم الأربعاء إنها ستواصل متابعة انسحاب القوات الإسرائيلية من خلف حدود لبنان وسوف “تستمر في الوقوف إلى جانب المظلومين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين”، وذلك بعد يوم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وفي أول بيان لغرفة العمليات في حزب الله منذ إعلان الاتفاق، لم تذكر الجماعة بشكل مباشر اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال حزب الله “تؤكد غرفة عمليات المقاومة الإسلامية أن مجاهديها ومن مختلف الاختصاصات العسكرية سيبقون على أتم الجهوزية للتعامل مع أطماع العدو الإسرائيلي”.

وأضاف أن مقاتليه سيواصلون متابعة انسحاب القوات الإسرائيلية خلف حدود لبنان “وأيديهم ستبقى على الزناد”.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون 60 يوما.

وأنهى الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا المواجهة التي أسقطت أكبر عدد من القتلى بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران منذ سنوات، لكن إسرائيل لا تزال تقاتل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية