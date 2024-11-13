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جماعة حزب الله تقول إنها هاجمت قاعدة الكرياه العسكرية في تل أبيب بمسيرات

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القاهرة (رويترز) – أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران يوم الأربعاء أنها هاجمت قاعدة الكرياه العسكرية في تل أبيب بطائرات مسيرة لأول مرة، لكن لم تسمع صفارات الإنذار ولم ترد تقارير فورية عن أي تأثير في منطقة مزدحمة بالمدينة.

ولم يسمع مراسل رويترز صفارات الإنذار في المدينة.

ولم يصدر شيء من حزب الله عن أي نتيجة للهجوم بعد حوالي ساعة من إعلانه عنه لأول مرة.

وتستضيف القاعدة مقر العديد من الكيانات العسكرية بما في ذلك مجلس الحرب.

وتقع في منطقة مزدحمة بالمدينة بجوار مركز تسوق كبير ومحطة قطار.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية