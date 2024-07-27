جماعة سودانية: مقتل 22 على الأقل في هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

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القاهرة (رويترز) – قالت تنسيقية لجان مقاومة مدينة الفاشر السودانية يوم السبت إن 22 على الأقل قتلوا في هجمات شنتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية على المدينة، وهو أكبر عدد من القتلى يسقط في يوم واحد بعد أسابيع من توقف القتال على تلك الجبهة خلال الحرب الأهلية في البلاد.

وأضافت التنسيقية في بيان على فيسبوك “استمرار مليشيات الدعم السريع في استهداف منازل المواطنين والمستشفيات والأسواق بالقصف المدفعي” كما أشارت في البيان إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت طائرة مسيرة لاستهداف مستشفى.

ومدينة الفاشر هي آخر موقع يتواجد فيه الجيش في منطقة دارفور، وجبهة رئيسية في الحرب مع قوات الدعم السريع التي دفعت السودان صوب أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت التنسيقية إنها أحصت 22 جثة وإن عدد القتلى مرشح للزيادة.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من قوات الدعم السريع التي نفت من قبل قصف أهداف مدنية.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 300 ألف فروا من منازلهم في الفاشر نتيجة القتال الذي اندلع هناك في أبريل نيسان.