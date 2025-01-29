جماعة كردية: مقتل 14 على الأقل في هجمات لقوات مدعومة من تركيا في سوريا

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القاهرة/أنقرة (رويترز) – قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن 14 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 29 آخرون في هجمات شنتها قوات مدعومة من تركيا في شمال سوريا يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضافت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أن القوات المدعومة من تركيا استهدفت سوقا في مدينة صرين بطائرات مسيرة يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 20 آخرين. وأشارت إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة.

وأفادت قوات سوريا الديمقراطية بأن قصفا شنته قوات مدعومة من تركيا على منطقة أخرى في شمال سوريا أسقط ثلاثة مدنيين قتلى وأصاب تسعة آخرين يوم الثلاثاء.

وقالت إن القوات التركية قصفت قرية بالقرب من بلدة عين عيسى في شمال سوريا يوم الاثنين ما أودى بحياة ثلاثة مدنيين بينهم طفلان.

من ناحيتها، ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيانات أصدرتها يومي الثلاثاء والأربعاء أن قواتها قتلت 27 مسلحا كرديا في شمال سوريا، دون الإشارة إلى مقتل مدنيين.

ووصف مسؤول بوزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء بيان قوات سوريا الديمقراطية بأنه مضلل، نافيا هذه الاتهامات.

وتقول تركيا إنها لا تستهدف المدنيين في عملياتها عبر الحدود وتتخذ تدابير لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين والمواقع الدينية والمناطق السكنية.