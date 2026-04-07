جماعة مسلحة عراقية: سنفرج عن الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون
دبي 7 أبريل نيسان (رويترز) – قالت كتائب حزب الله، وهي جماعة مسلحة عراقية متحالفة مع إيران، اليوم الثلاثاء إنها ستُفرج عن الصحفية الأمريكية المخطوفة شيلي كيتلسون، مضيفة أنها يتعين عليها مغادرة العراق على الفور.
وكانت كيتلسون قد خُطفت في أواخر مارس آذار في بغداد.
وذكر موقع المونيتور الإخباري المتخصص في شؤون الشرق الأوسط أن كيتلسون هي صحفية أمريكية مستقلة مقيمة في روما، وقدمت تغطية صحفية لعدة حروب في المنطقة وساهمت بمقالات في الموقع.
