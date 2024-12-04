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جماعة معارضة إيرانية: أحكام بالإعدام صدرت بحق 6 من أعضائنا

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باريس (رويترز) – ذكرت جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في بيان أن أحكاما بالإعدام صدرت بحق ستة من أعضائها لإدانتهم باتهامات منها الانتماء إلى جماعة معارضة والتآمر ضد الدولة والتمرد المسلح.

واطلعت رويترز على نص الحكم يوم الأربعاء.

وتأتي الأحكام الصادرة في 25 نوفمبر تشرين الثاني وسط زيادة وصفتها هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي بأنها “طفرة في أحكام الإعدام الجديدة” في الأسابيع القليلة الماضية.

وتتراوح أعمار الرجال الستة بين 32 إلى 65 عاما ولديهم سجل سابق في معارضة السلطات الإيرانية.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من مسؤولين إيرانيين.

وقالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره في باريس ومجاهدي خلق أكبر الجماعات فيه، في منشور على إكس “يسعى خامنئي الضعيف والمحاصر دون جدوى إلى الحفاظ على نظامه عبر موجة من الإعدامات” في إشارة إلى الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

وكانت مجاهدي خلق مدرجة من قبل على قائمتي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية لكنها لم تعد مدرجة فيهما منذ 2012.

ودعت طهران مرارا ومنذ فترة طويلة إلى مكافحة أنشطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس والرياض وواشنطن. ويتعرض المجلس لانتقادات متكررة في وسائل الإعلام الرسمية.

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