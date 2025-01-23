جمعية الدول الأطراف للجنائية الدولية قلقة من إجراءات أمريكية لفرض عقوبات

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لاهاي (رويترز) – قال مكتب جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، يوم الخميس إنه يأسف على محاولات للانتقاص من استقلالية المحكمة.

جاء ذلك بعد اتخاذ الولايات المتحدة لخطوات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجا على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتناهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت فيما يتعلق بحملة إسرائيل العسكرية على قطاع غزة.

وصوت مجلس النواب الأمريكي على عقوبات هذ الشهر بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت لاتهامهما بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وترفض إسرائيل تلك الاتهامات.

وفي أول يوم له في المنصب هذا الأسبوع، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أمر تنفيذي يمكن أن يقدم الأساس القانوني لفرض عقوبات مستقبلية على المحكمة الجنائية الدولية ومن فيها. لكن الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن عقوبات معينة.

وقال المكتب في بيان “يعبر مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلا عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم”.

وأضاف المكتب في بيانه يوم الخميس أن العقوبات على المحكمة وأفرادها ومن يعاونونها من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات.

وأبدى مكتب جمعية الدول الأطراف للمحكمة في بيانه يوم الخميس “أسفه حيال أي محاولات تهدف إلى تقويض استقلالية المحكمة ونزاهتها وحيادها”.

والمحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضوا، هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو جرائم العدوان.

ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة بنظر القضية وتنفي ارتكاب جرائم حرب. والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ليست عضوا في المحكمة وانتقدت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

وأكد المكتب على “التزامه الثابت بدعم المبادئ والقيم التي أرسيت في نظام روما الأساسي والدفاع عنها والحفاظ على نزاهتها دون أن تثنيه التهديدات أو التدابير التي تستهدف المحكمة ومسؤوليها وموظفيها والمتعاونين معها”.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، مذكرات اعتقال أيضا بحق القيادي الكبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف في نوفمبر تشرين الثاني في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة من قبل إن قراراتها بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين تتسق مع نهجها في كل القضايا بناء على تقييم من الادعاء العام بوجود ما يكفي من الأدلة للمضي قدما في ذلك، وبالنظر إلى أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فورا قد يمنع جرائم ترتكب بالفعل.