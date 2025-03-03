مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

جمعية الشارقة الخيرية تبدأ توزيع 300 ألف وجبة إفطار صائم في 43 دولة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بدأت جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ مشروع “إفطار صائم خارج الدولة” في 43 دولة بمخصصات تضم 300 ألف وجبة إفطار صائم طوال شهر رمضان بكلفة إجمالية تصل إلى 3 ملايين درهم (816 ألف دولار)، على ما اوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة أنّ “المشروع يستهدف توفير وجبات إفطار للصائمين في مختلف البلدان، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومكاتب الجمعية المنتشرة في العديد من الدول المشمولة بالمشروع”.

وأكّد خالد حسن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي في الجمعية “الالتزام بنشر قيم العطاء والتضامن ليصل الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين في مختلف أنحاء العالم”.

هت/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية