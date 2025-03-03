جمعية الشارقة الخيرية تبدأ توزيع 300 ألف وجبة إفطار صائم في 43 دولة

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بدأت جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ مشروع “إفطار صائم خارج الدولة” في 43 دولة بمخصصات تضم 300 ألف وجبة إفطار صائم طوال شهر رمضان بكلفة إجمالية تصل إلى 3 ملايين درهم (816 ألف دولار)، على ما اوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة أنّ “المشروع يستهدف توفير وجبات إفطار للصائمين في مختلف البلدان، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومكاتب الجمعية المنتشرة في العديد من الدول المشمولة بالمشروع”.

وأكّد خالد حسن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي في الجمعية “الالتزام بنشر قيم العطاء والتضامن ليصل الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين في مختلف أنحاء العالم”.

هت/الح