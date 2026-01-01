The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

جمعية فلسطينية: إسرائيل اعتقلت 50 شخصا الليلة الماضية وصباح اليوم

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

رام الله (الضفة الغربية) أول يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس 50 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس غالبيتهم معتقلون سابقون.

وأضافت الجمعية في بيان أن “عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في محافظة رام الله”، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وطوباس وطولكرم ونابلس وجنين وغيرها.

وذكرت أن الاعتقالات رافقتها “عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم”.

ولم يصدر بعد بيان من جانب إسرائيل حول الاعتقالات.

وتشير معطيات الجمعية إلى أن إسرائيل تحتجز 9300 فلسطيني في سجونها، حوالي نصفهم بدون ” تهم أو محاكمات”.

وتستخدم إسرائيل قانونا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة تحرير – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية