جمعية فلسطينية: إسرائيل اعتقلت 50 شخصا الليلة الماضية وصباح اليوم
رام الله (الضفة الغربية) أول يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس 50 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس غالبيتهم معتقلون سابقون.
وأضافت الجمعية في بيان أن “عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركزت في محافظة رام الله”، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وطوباس وطولكرم ونابلس وجنين وغيرها.
وذكرت أن الاعتقالات رافقتها “عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم”.
ولم يصدر بعد بيان من جانب إسرائيل حول الاعتقالات.
وتشير معطيات الجمعية إلى أن إسرائيل تحتجز 9300 فلسطيني في سجونها، حوالي نصفهم بدون ” تهم أو محاكمات”.
وتستخدم إسرائيل قانونا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة تحرير – تحرير مروة غريب)