جندي احتياط إسرائيلي يصدم فلسطينيا بسيارته أثناء الصلاة بالضفة الغربية

القدس 26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنود الاحتياط دهس بسيارته فلسطينيا بينما كان يصلي على جانب طريق في الضفة الغربية المحتلة أمس الخميس، بعد أن أطلق النار في وقت سابق في المنطقة.

وقال الجيش في بيان “تلقينا مقطعا مصورا لشخص مسلح يدهس فلسطينيا”، مضيفا أن الشخص جندي احتياط وخدمته العسكرية انتهت.

وأضاف الجيش أن الجندي تصرف في “مخالفة خطيرة للقواعد العسكرية” وتمت مصادرة سلاحه.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه محتجز قيد الإقامة الجبرية.

ولم ترد الشرطة الإسرائيلية على طلب من رويترز للتعليق.

ونُقل الفلسطيني إلى المستشفى لإجراء فحوصات بعد الهجوم، لكنه لم يصب بأذى وهو الآن في منزله.

ويظهر في المقطع المصور الذي بثه التلفزيون الفلسطيني رجل يرتدي ملابس مدنية ويحمل سلاحا على كتفه وهو يقود سيارة رباعية الدفع ليصدم رجلا يصلي على جانب الطريق.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، كان العام الحالي هو الأعنف من حيث الهجمات المسجلة التي نفذها مدنيون إسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي أسفرت عن أكثر من 750 إصابة.

وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من ألف فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 و17 أكتوبر تشرين الأول 2025، معظمهم في عمليات نفذتها قوات الأمن وبعضهم جراء عنف المستوطنين. وفي الفترة نفسها، قُتل 57 إسرائيليا في هجمات فلسطينية.

(تغطية صحفية إميلي روز – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير سها جادو)