جنرال أمريكي يراقب أول انسحاب للقوات الإسرائيلية من لبنان

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ضابطا كبيرا بالجيش الأمريكي زار بيروت يوم الأربعاء لمراقبة انسحاب أول دفعة من القوات الإسرائيلية من لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على إكس أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا زار مقر مراقبة وقف إطلاق النار في بيروت والتقى بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن زيارة كوريلا جاءت لمراقبة “الانسحاب الأول الجاري لقوات الدفاع الإسرائيلية وانتشار القوات المسلحة اللبنانية في منطقة الخيام بلبنان كجزء من الاتفاق”.

وقال كوريلا “هذه خطوة أولى مهمة في تنفيذ وقف دائم للأعمال العدائية وتضع الأساس للتقدم المستمر”.

وتقوم الولايات المتحدة وفرنسا بمهمة مراقبة لهدنة مدتها 60 يوما بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية والتي تتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية.

وبموجب الاتفاق، سينسحب مقاتلو حزب الله من مواقعهم في جنوب لبنان للانتقال إلى شمال نهر الليطاني الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا إلى الشمال من الحدود مع إسرائيل.