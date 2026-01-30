جنوب أفريقيا تطرد القائم بالأعمال الإسرائيلي

جوهانسبرج 30 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة القائم بالأعمال الإسرائيلي أرئيل سيدمان شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد بسبب ما وصفته بانتهاكات متكررة للأعراف الدبلوماسية، بما في ذلك إهانة الرئيس سيريل رامابوسا.

وأحجم متحدث باسم السفارة الإسرائيلية عن التعليق.

واتهمت الوزارة سيدمان بارتكاب “انتهاكات غير مقبولة للأعراف والممارسات الدبلوماسية، ما يشكل تحديا مباشرا لسيادة جنوب أفريقيا”.

وأضافت “تشمل هذه الانتهاكات الاستخدام المتكرر لمنصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية الرسمية لشن هجمات مسيئة ضد الرئيس سيريل رامابوسا والتقاعس المتعمد عن إبلاغ وزارة العلاقات الدولية والتعاون (وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا) بما قيل إنها زيارات لمسؤولين إسرائيليين كبار”.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل بسبب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها بريتوريا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في حربها بقطاع غزة.

وترفض إسرائيل دعوى جنوب أفريقيا وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وصوت المشرعون في جنوب أفريقيا في عام 2023 لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية بسبب الحرب في قطاع غزة، لكن هذا القرار لم ينفذ.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)