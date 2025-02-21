جنوب إفريقيا تؤيد آلية تسوية في أوكرانيا تضم “جميع الأطراف”

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دعت جنوب إفريقيا الجمعة إلى آلية تسوية للنزاع في أوكرانيا بمشاركة “جميع الأطراف”، في وقت قالت إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيقوم بزيارة دولة قريبا إليها لإجراء مباحثات.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في منشور مقتضب على إكس أنه أجرى اتصالا مع زيلينسكي اتفقا خلاله على “الحاجة الملحة إلى عملية سلام بمشاركة كل الأطراف بحثا عن حل للنزاع” الذي بدأ مع الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وتابع رامابوزا الذي أعلن حتى الآن تقربه من موسكو، أن “جنوب إفريقيا تبقى مصممة على دعم عملية الحوار بين روسيا وأوكرانيا”.

وقال في إشارة إلى زيلينسكي “يسرني أن أستقبله قريبا في جنوب إفريقيا في زيارة دولة”.

استضافت جنوب إفريقيا، الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين، اجتماعا لوزراء خارجية المجموعة في جوهانسبرغ اختتم الجمعة، تمهيدا لقمتها المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر والتي ستعقد لأول مرة في القارة الإفريقية.

وعقد الاجتماع الوزاري في ظل توتر شديد مع الولايات المتحدة التي قررت عدم المشاركة فيه.

وتظهر خلافات كثيرة بين واشنطن وبريتوريا حول عدد من الملفات مثل الحرب في أوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، والقانون الصادر مؤخرا في جنوب إفريقيا حول مصادرة أراض يملكها البيض والذي ندد به الرئيس دونالد ترامب ورد عليه بقطع المساعدات المالية.

وبرر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تغيبه عن اجتماع جوهانسبرغ متهما حكومة البلد باعتماد برنامج “معاد لأميركا” ولا سيما في مسألتي “التنوع” و”التغير المناخي”.

وبعد المكالمة التي جرت على ما يبدو الخميس، شكر زيلينسكي رامابوزا عبر مواقع التواصل على “دعم جنوب إفريقيا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”.

وكتب “من المهم أن يتقاسم بلدانا الموقف ذاته: لا شيء بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا”.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا الخميس أنه أجرى محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

كلف/دص/ص ك