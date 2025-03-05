جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل باستخدام “التجويع سلاح حرب” في غزة

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قالت جنوب إفريقيا الأربعاء في بيان صادر عن وزارة خارجيتها إن “إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب” في غزة عبر منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ الأحد.

وشهد قطاع غزة تدفقا للمساعدات الإنسانية منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، إلا أن إسرائيل أعلنت الأحد أنها ستجمد عمليات توصيل المساعدات حتى تقبل حركة حماس بشروطها لتمديد الهدنة.

وأوضحت وزارة الخارجية الجنوب إفريقية في بيانها أنه “عبر منع دخول الغذاء إلى غزة، تواصل إسرائيل استخدام التجويع سلاحا في الحرب كجزء من الحملة المستمرة التي قضت محكمة العدل الدولية بأنها إبادة جماعية محتملة ضد الشعب الفلسطيني”، في إشارة إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة.

وأضافت أن “سكان غزة يواجهون معاناة تفوق الوصف ويحتاجون بشكل عاجل إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية”، وقالت إن “جنوب إفريقيا تدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل”.

وفيما أعلنت إسرائيل أنها تريد تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حتى منتصف نيسان/أبريل، أصرت حماس التي أشعل هجومها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الدولة العبرية الحرب في غزة، على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نهاية دائمة للحرب.

في كانون الأول/ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية على إسرائيل قائلة إن الحرب في غزة انتهكت اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية المبرمة في عام 1948، وهو ما نفته الدولة العبرية.

وانضمت دول عدة إلى بريتوريا في دعواها بما فيها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.

كلف/الح/ص ك