جنوب إفريقيا تدافع عن تدريبات عسكرية بحرية مع إيران وروسيا باعتبارها “ضرورة”

بدأت جنوب إفريقيا السبت مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران والصين، معتبرة أن هذه التدريبات قبالة سواحلها ليست مجرد استعراض للقوة، بل رد حيوي على تصاعد التوترات البحرية.

وتأتي مناورات “إرادة السلام 2026″، التي تستمر أسبوعا، بعد أيام قليلة من قيام الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في شمال المحيط الأطلسي، قائلة إنها كانت تنقل نفطا خاما إلى فنزويلا وروسيا وإيران، في انتهاك للعقوبات الغربية.

وجاء احتجاز ناقلة النفط عقب عملية أميركية أطاحت نيكولاس مادور، حليف موسكو في كراكاس.

وقال الكابتن ندواخولو توماس تاماها، قائد قوة المهام المشتركة لجنوب إفريقيا، خلال مراسم إطلاق التمارين، إن هذه المناورات – التي تقودها الصين – تتخطى كونها مجرد تدريب عسكري وإعلان نوايا بين دول مجموعة بريكس.

وأضاف “إنها دليل على عزمنا الجماعي على العمل معا”.

توسعت مجموعة بريكس، التي كانت تضم في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وانضمت إليها مؤخرا إندونيسيا.

ونشرت الصين وإيران مدمرات حربية، بينما أرسلت روسيا ودولة الإمارات سفن كورفيت. وأرسلت جنوب إفريقيا، الدولة المضيفة، فرقاطة.

وانضمت إندونيسيا وإثيوبيا والبرازيل بصفة مراقبين.

وقال تاماها “في ظل بيئة بحرية تزداد تعقيدا، فإن هذا النوع من التعاون ليس خيارا، بل ضرورة”.

وأضاف أن هذه التدريبات تهدف إلى “ضمان سلامة الممرات الملاحية والأنشطة الاقتصادية البحرية”.

وكان من المقرر إجراء التدريبات المشتركة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 لكنها أرجئت بسبب تعارض موعدها مع قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ.

واتّهم الرئيس دونالد ترامب دول مجموعة بريكس، بسياسات “معادية لأميركا” وحذر أعضاءها من احتمال زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% تضاف على الرسوم الحالية المفروضة عالميا.

وتعرّضت جنوب إفريقيا لانتقادات من الولايات المتحدة بسبب علاقاتها الوثيقة مع روسيا وبسبب سياسات أخرى، من بينها قرارها إقامة دعوى إبادة جماعية على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن حرب غزة.

كذلك انتُقد الجيش الجنوب إفريقي بسبب استضافته مناورات بحرية مع روسيا والصين في العام 2023 تزامنت مع الذكرى السنوية الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا.

وأجرت الدول الثلاث أول تدريبات بحرية مشتركة عام 2019.

