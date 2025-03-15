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جنوب إفريقيا تعتبر طرد سفيرها في واشنطن “مؤسفا”

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اعتبرت جنوب إفريقيا السبت أن طرد الولايات المتحدة سفيرها في واشنطن إجراء “مؤسف”، وذلك بعدما اتهمه وزير الخارجية ماركو روبيو بأنه يكره الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

وأكدت الرئاسة في بريتوريا في بيان السبت أنها “أخذت علما بالطرد المؤسف لسفير جنوب إفريقيا الى الولايات المتحدة السيد إبراهيم رسول”.

ودعت الرئاسة “كل الأطراف المعنيين والمتأثرين الى الحفاظ على اللياقة الدبلوماسية الراسخة في تعاملهم مع المسألة”، مؤكدة أن “جنوب إفريقيا تبقى ملتزمة بناء علاقة مع الولايات المتحدة تعود بالفائدة المشتركة”.

ولدى إعلانه طرد السفير إبراهيم رسول، أكد روبيو عبر منصة إكس “ليس لدينا ما نناقشه معه، وبالتالي فهو يعتبر شخصا غير مرغوب فيه”، واصفا إياه بأنه “سياسي يؤجج التوترات العرقية”.

ويندرج طرد رسول، وهو من المناضلين ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، في سياق توتر متصاعد بين واشنطن وبريتوريا.

وكان ترامب جمّد في شباط/فبراير المساعدات الأميركية لجنوب إفريقيا، على خلفية قانون لمصادرة الممتلكات اعتبر أنه ينطوي على تمييز ضد المزارعين البيض.

وأحد أقرب حلفاء ترامب مولود في جنوب إفريقيا، وهو الملياردير إيلون ماسك الذي اتّهم حكومة الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامابوزا باتباع “قوانين ملكية عنصرية علنية”.

وتعد ملكية الأراضي في جنوب إفريقيا قضية مثيرة للانقسام، اذ تثير الجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري انتقادات.

وأثار ترامب توترا إضافيا مع بريتوريا الأسبوع الماضي، بإعلانه أنه سيسهّل على أي مزارع من جنوب افريقيا يرغب في الهجرة إلى الولايات المتحدة، الحصول على الجنسية الأميركية، بسبب المعاملة “الفظيعة” من جانب حكومة بريتوريا.

خلال استضافة جنوب إفريقيا اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين في شباط/فبراير، وصف رامابوزا بـ”الرائع” اتصالا جرى بينه وبين ترامب بعد عودة الأخير الى البيت الأبيض.

إلا أنه لفت إلى أن العلاقات بعد ذلك “بدا أنها خرجت قليلا عن مسارها”.

بر/كام/غد

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية