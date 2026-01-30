جنوب إفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي “شخصا غير مرغوب فيه”

أمرت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا الجمعة القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية، وهو أعلى دبلوماسي إسرائيلي في بريتوريا، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

تدهورت العلاقة بين الحكومتين منذ أن رفعت بريتوريا في أواخر عام 2023 شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

وذكرت الوزارة في بيان الجمعة أنّها “أبلغت حكومة دولة إسرائيل بقرارها اعتبار أرييل سيدمان، القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية، شخصا غير مرغوب فيه”.

وأضافت الوزارة أن هذا القرار “يأتي في أعقاب سلسلة من الانتهاكات غير المقبولة للأعراف والممارسات الدبلوماسية، والتي تشكّل انتهاكا مباشرا لسيادة جنوب إفريقيا”.

وأضافت “تشمل هذه الانتهاكات الاستخدام المتكرر لمنصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية الرسمية لكيل الشتائم ضد الرئيس سيريل رامافوزا، فضلا عن الإخفاق المتعمد في إبلاغ الوزارة بالزيارات المزعومة التي قام بها مسؤولون إسرائيليون كبار”.

وقالت وزارة الخارجية “يتعيّن على سيدمان مغادرة جنوب إفريقيا خلال 72 ساعة”، وحضّت الحكومة الإسرائيلية على ضمان أن تُظهر دبلوماسيتها في المستقبل “الاحترام الواجب لجنوب إفريقيا”.

في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أثارت رسالة نُشرت عبر حساب السفارة الإسرائيلية في منصة اكس ردود فعل سلبية. إذ أعادت السفارة نشر تصريح لرامافوزا مفاده أن “سياسات المقاطعة لا تجدي نفعا”. وكتبت “لحظة نادرة من الحكمة والوضوح الدبلوماسي من جانب رامافوزا”.

يتردد صدى الحرب في غزة في جنوب إفريقيا، التي تضم أكبر جالية يهودية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتُعتبر من أشدّ الداعمين للقضية الفلسطينية.

في تشرين الثاني/نوفمبر، ندّد وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا بـ”خطة سافرة لطرد الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية والمناطق المحيطة بها”، وذلك بعد وصول نحو 150 فلسطينيا إلى مطار جوهانسبرغ من دون وجود أختام خروج إسرائيلية في جوازات سفرهم.

وكانت الطائرة التي تقلّ رجالا ونساء وأطفالا، قد أقلعت من مطار إيلات (جنوب إسرائيل) متجهة إلى نيروبي، حيث استقلّ الركاب رحلة أخرى إلى جوهانسبرغ.

