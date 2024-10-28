جنوب إفريقيا قدمت ملف “الأدلة” على “الإبادة” التي ترتكبها إسرائيل لمحكمة العدل الدولية (رامابوزا)

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قدّمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية “أدلة” على “الإبادة الجماعية” التي تتّهم بريتوريا إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة، وفق ما أعلن مكتب الرئيس سيريل رامابوزا في بيان الإثنين.

وأشارت الرئاسة إلى أن الوثيقة “تحتوي على أدلة تظهر كيف أن حكومة إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية”، ما تنفيه الدولة العبرية.

وأكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي الإثنين أنها تلقّت الوثيقة، عبر أحد مسؤوليها، لكنها لم تشأ إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفق رئاسة جنوب إفريقيا “تظهر الأدلة أن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تستند إلى نيّة محدّدة لارتكاب الإبادة الجماعية”.

وهي تسلّط الضوء على “إخفاق إسرائيل في منع التحريض على الإبادة الجماعية، وفي منع الإبادة الجماعية نفسها، وإخفاق إسرائيل في معاقبة من يحرضون على ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية”.

وأوضحت الرئاسة أن الوثيقة التي “لا يمكن نشرها للعلن” وفقا لأعراف المحكمة، تحتوي على أكثر من 750 صفحة من الملاحظات وأكثر من 4000 صفحة من الملحقات.

انضمت دول عدة إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، هي بوليفيا وكولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك.

على الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة لا تملك أي وسائل ملموسة لتطبيقها.

وتسبب هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا في الأسر في غزة.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة قصف انتقامية مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة، تسببت بمقتل ما لا يقل عن 43020 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

كلف-جهي/ود/ص ك