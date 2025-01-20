جنوب السودان: 16 مواطنا سودانيا قتلوا في اضطرابات بالبلاد الأسبوع الماضي

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جوبا (رويترز) – قالت الشرطة في جنوب السودان يوم الاثنين إن 16 مواطنا سودانيا قتلوا في أعمال شغب الأسبوع الماضي بسبب مزاعم عن مقتل أشخاص من جنوب السودان في ولاية الجزيرة السودانية.

اندلعت أعمال الشغب في جوبا عاصمة جنوب السودان وأماكن أخرى في البلاد يومي الخميس والجمعة، حيث أبدى المتظاهرون غضبهم إزاء ما يعتقدون أنه ضلوع للجيش السوداني والجماعات المتحالفة معه في عمليات القتل في الجزيرة.

وندد الجيش السوداني بما سماه “الانتهاكات الفردية” في الجزيرة بعد أن اتهمته جماعات حقوق الإنسان بالاشتراك مع حلفائه في شن هجمات على أساس عرقي على مدنيين اتهموا بدعم قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.

وقالت الشرطة الوطنية في جنوب السودان في بيان “وردت أنباء عن مقتل 16 مواطنا سودانيا في أربع ولايات”.

وقال البيان إن الشرطة ستواصل دورياتها في الأسواق والمناطق السكنية لحماية المواطنين السودانيين.

وفرضت الحكومة يوم الجمعة حظرا للتجول من بعد الغروب إلى الفجر والذي لا يزال ساريا.

وقال جيش جنوب السودان في بيان منفصل إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 24 مشتبها به وسيتم توجيه الاتهامات بمجرد الانتهاء من التحقيقات.