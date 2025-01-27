جنوب السودان يرفع حظر تجول دام أكثر من 10 أيام بسبب أعمال شغب

2دقائق

جوبا (رويترز) – أعلن المتحدث باسم حكومة جنوب السودان يوم الاثنين رفع حظر التجول الذي فرض منذ أكثر من عشرة أيام بعد أعمال شغب دامية في العاصمة جوبا بسبب ما تردد عن قتل الجيش السوداني وجماعات متحالفة معه مواطنين من جنوب السودان.

اندلعت أعمال الشغب في جوبا ومناطق أخرى في جنوب السودان يومي 16 و17 يناير كانون الثاني، إذ عبر محتجون عن غضبهم إزاء ما اعتقدوا أنه ضلوع للجيش السوداني وجماعات متحالفة معه في مقتل مواطن من جنوب السودان في ولاية الجزيرة بالسودان.

وندد الجيش السوداني بما أسماه “الانتهاكات الفردية” في ولاية الجزيرة بعد أن وجهت منظمات حقوقية اتهامات له ولحلفائه بشن هجمات ذات دوافع عرقية على مدنيين بتهمة دعم قوات الدعم السريع المتحاربة مع الجيش في السودان.

وقال المتحدث باسم الشرطة في جنوب السودان جون كاسارا كوانج نيال لرويترز “هذا لإبلاغ الجمهور بأن حظر التجول الذي أعلنه المفتش العام للشرطة في 17 يناير قد رُفع”.

وأضاف “سبب رفع حظر التجول هو تحسن الوضع الأمني وهدوء المتظاهرين الغاضبين الذين كانوا يحاولون إثارة بعض العنف، وعاد الجميع إلى منازلهم”.