جنوب السودان يفرض حظر التجول بعد أعمال شغب في العاصمة

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جوبا (رويترز) – فرضت شرطة جنوب السودان حظر تجول على مستوى البلاد بدءا من الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة بعد ليلة من أعمال الشغب في العاصمة بسبب مقتل مواطنين من جنوب السودان على يد الجيش وجماعات متحالفة معه في السودان.

وفي بث على التلفزيون الرسمي، قال رئيس الشرطة أبراهام بيتر مانوات إن حظر التجول سيستمر حتى إشعار آخر من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا يوميا لمحاولة استعادة الأمن ومنع تدمير الممتلكات.

وقال “لن تتسامح الشرطة مع أي انتهاكات”.

وأصيب أربعة أشخاص مساء يوم الخميس في جوبا عاصمة جنوب السودان، بعضهم بالرصاص والأدوات الحادة، بعد قيام شباب بنهب وتخريب متاجر لسودانيين في عدة ضواح.

وأغلقت المتاجر في العديد من ضواحي جوبا يوم الجمعة إذ حاولت الشرطة وقوات الأمن الأخرى نقل السودانيين إلى مناطق أكثر أمانا بسبب المخاوف من تعرضهم لهجوم من قبل مثيري الشغب.

وتأتي أعمال الشغب في أعقاب مقتل مواطنين من جنوب السودان على يد أفراد من الجيش السوداني وجماعات متحالفة معه في مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة بالسودان.

وندد الجيش السوداني يوم الثلاثاء بما أسماه “انتهاكات فردية” في ولاية الجزيرة بعد أن اتهمته جماعات حقوق الإنسان هو وحلفاءه بشن هجمات عرقية ضد مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع المتمردة.

ويخوض الجيش السوداني معارك ضد قوات الدعم السريع في حرب أهلية مستمرة منذ ما يقرب من سنتين.

واستدعت وزارة خارجية جنوب السودان السفير السوداني بشأن عمليات القتل المزعومة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ودعا الرئيس سلفا كير إلى الهدوء.

وقال مكتبه في بيان “من المهم ألا نسمح للغضب بأن يربك أحكامنا أو يتوجه للتجار واللاجئين السودانيين المقيمين حاليا في بلدنا”.