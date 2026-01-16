جنود إسرائيليون يقتلون صبيا فلسطينيا في الضفة الغربية

رام الله (الضفة الغربية) 16 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن جنودا إسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا كان يرشقهم بالحجارة في الضفة الغربية المحتلة، فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القتيل يبلغ من العمر 14 عاما.

ولم يصدر أي تعليق آخر من المسؤولين الفلسطينيين بخصوص الواقعة التي حدثت في قرية المغير وأودت بحياة الصبي الفلسطيني. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” إن الصبي قُتل خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية أدت إلى مواجهات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تلقت استدعاء بالتوجه إلى المنطقة بعد ورود تقارير تفيد بأن فلسطينيين يرشقون إسرائيليين بالحجارة ويغلقون طريقا بإطارات مشتعلة.

وأضاف الجيش أن الجنود أطلقوا أعيرة نارية تحذيرية في محاولة لصد شخص كان يركض نحوهم بحجر، ثم أطلقوا النار عليه وقتلوه لتفادي الخطر.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية خلال العام الماضي. وازدادت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بشكل حاد، في حين شدد الجيش من القيود المفروضة على حرية الحركة ونفذ مداهمات واسعة في عدة مدن.

ويشن الفلسطينيون هجمات على الجنود والمدنيين الإسرائيليين، وبعضها أدى إلى سقوط قتلى.

