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نقاش
جنيف الدولية

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

يعاني القطاع الإنساني الدولي مؤخرًا من أزمة حادة، حيث قامت مجموعة من الدول الكبرى المانحة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا، بتقليص الميزانيات المخصصة للمساعدات.

في ظل هذا الوضع، تبرز عدة تساؤلات: ما هي الطرق التي ينبغي على الفاعلين في العمل الإنساني استكشافها؟ كيف يمكن تحفيز الاقتصادات الناشئة لزيادة مساهماتها؟ وهل ينبغي أن يتم التركيز على القطاع الخاص؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الشروط الضرورية لتحقيق ذلك؟

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مساعدات إنسانية

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منذ عودة ترامب…  القطاع الإنساني يواجه أزمة وجودية

تم نشر هذا المحتوى على ترافقت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بتخفيضات هائلة في المساعدات الإنسانية. وفي الوقت الذي أصبحت فيه التأثيرات على الأرض محسوسة بالفعل، تواجه الفرق العاملة في المجال الإنساني، اضطرابات كبيرة في بيئات أعمالها.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية