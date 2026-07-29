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جنيف الدولية

سويسرا تدعو إلى حماية اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين

اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين
سويسرا تدعو إلى حماية اتفاقية اللاجئين Keystone-SDA

من مقر الأمم المتحدة في جنيف، دعت سويسرا إلى التمسك باتفاقية اللاجئين المعتمدة عام 1951، التي صادف يوم الثلاثاء مرور 75 عامًا على اعتمادها.

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Keystone-SDA

قال فينتشنزو ماشولي، كاتب الدولة السويسري لشؤون الهجرة، في كلمة ألقاها في مقر الأمم المتحدة بجنيف حيث اعتُمدت الاتفاقية أصلًا: “علينا جميعًا أن نشعر بواجب صون الحق في اللجوء وحماية هذه الاتفاقية”.

وأضاف أن الاتفاقية، التي جاء إقرارها بعد جهود شاقة أعقبت الحرب العالمية الثانية، “تحتاج إلى ترسيخ متواصل في مجتمعاتنا”.

+ بعد 75 عامًا على اعتمادها: اتفاقية اللاجئين تواجه ضغوطًا سياسية متزايدة

ويرى ماشولي ضرورة زيادة التركيز على الأشخاص المحتاجين فعلًا إلى الحماية، إلى جانب العمل على خفض عدد طلبات اللجوء التي لا تستند إلى أسباب وجيهة.

وفي رسالة بالمناسبة، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاقية، مؤكدًا أنها أسهمت في إنقاذ حياة ملايين الأشخاص.

ترجمة عن الإنجليزية. مراجعة وتدقيق: ر.ح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية