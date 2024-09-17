جهاديون يتبنون هجوما في باماكو والجيش يؤكد أن الوضع “تحت السيطرة”

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أعلنت جماعة نصرة الاسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجوم نوعي وغير مسبوق منذ سنوات، الثلاثاء في باماكو عاصمة مالي حيث المعارك مستمرة قرب المطار.

وقال المتحدث باسم الجيش إن “عملية خاصة (استهدفت) المطار العسكري ومركز تدريب قوات الدرك المالي وسط العاصمة المالية (باماكو) فجر اليوم، تسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة وتدمير عدة طائرات عسكرية”.

ولم يقدم المجلس العسكري أي معلومات عن الخسائر التي لحقت بصفوف العسكريين، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جثثا.

وفي حين أن مناطق معينة في مالي لا تزال عرضة لهجمات شبه يومية، فإن عاصمتها في منأى من العنف منذ هجوم مناهض للغرب في آذار/مارس 2016 استهدف فندقا يضم بعثة التدريب الأوروبية السابقة للجيش المالي.

وقال مسؤولون أمنيون وفي المطار لوكالة فرانس برس إن القتال استمر حتى بعد الظهر مع تبادل كثيف لإطلاق النار في مركز الشرطة الذي يتحكم في الوصول إلى صالة الركاب في المطار.

وبعيدا من الروايات المتباينة لحركة نصرة الإسلام والمسلمين والسلطات، ظل اسلوب الهجوم والخسائر البشرية غير واضح خلال النهار، في سياق التوتر والقيود الصارمة المفروضة على تداول المعلومات في ظل المجلس العسكري الحاكم منذ عام 2020.

وقال رئيس أركان الجيوش الجنرال عمر ديارا للتلفزيون الرسمي إن “الوضع تحت السيطرة”. وأضاف “تم تحييد الإرهابيين. وعمليات البحث مستمرة”.

ودعا الجيش السكان إلى الهدوء.

وعرض التلفزيون صورا لنحو عشرين سجينا معصوبي الأيدي والأعين.

وتحدث الجنرال عن “محاولات تسلل معقدة إلى حد ما” في مدرسة الدرك، بدون الإشارة إلى هجوم على المطار خلافا للجهاديين.

وتقع مدرسة الدرك على بعد دقائق بالسيارة من منطقة المطار، حيث يجاور المطار العسكري منشآت مدنية.

وأفاد مصدر استخباراتي باستخدام المهاجمين قاذفات الصواريخ.

– الحد من التنقل –

سُمع دوي إطلاق النار قرابة الخامسة صباحا على وقع انفجارات، على ما أفاد مراسل فرانس برس. وشوهد دخان أسود يتصاعد من منطقة قريبة من المطار.

وقال أحد الشهود إنه ظل عالقا مع مصلين آخرين في مسجد قريب من منطقة إطلاق النار بعد صلاة الفجر.

وبثت المدرسة الفرنسية رسالة أعلنت فيها أنها ستبقى مغلقة “بسبب أحداث خارجية”.

كما تلقى موظفو الأمم المتحدة رسالة تطلب منهم “الحد من التنقل حتى إشعار آخر”.

ومالي دولة فقيرة تنشط فيها جماعات جهادية وانفصالية وتعاني منذ 2012 أزمة كبيرة متعددة الأبعاد مع وقوع هجمات دامية تنفذها مجموعات مختلفة تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، بالإضافة إلى قطاع الطرق والعصابات الإجرامية.

وشهد البلد انقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021 ويحكمه حاليا مجلس عسكري برئاسة الكولونيل أسيمي غويتا.

كما جرت انقلابات في دولتين مجاورتين لمالي هما بوركينا فاسو والنيجر.

وأنهى الضباط الذين استولوا على السلطة في 2020 تحالفهم مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في 2022 وتحولوا عسكريا وسياسيا إلى روسيا.

وفي كانون الثاني/يناير خرجت الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “ايكواس” بعد اتهامها بأنها ألعوبة بيد فرنسا.

واتُهمت إكواس بعدم تقديم الدعم في مواجهة الجهاديين الذين صعدوا هجماتهم منذ عام 2012 في مالي، ثم في أراضي جارتيها، ما أسفر عن مقتل آلاف العسكريين والمدنيين، وتسبب في نزوح ملايين السكان.

وأعلنت وزارة النقل في بيان أن “قيودا فرضت على الدخول إلى المطار موقتا تفاديا لأي مخاطر”. وأكد شاهد لفرانس برس أن المنطقة مطوقة ولا يمكن الوصول إلى المطار عبر الطريق الوطني.

وفي تموز/يوليو، عززت الدول المتحالفة علاقاتها عبر إنشاء “كونفدرالية دول الساحل” الذي سترأسه مالي في عامه الأول ويضم نحو 72 مليون نسمة.

وما زالت السلطات المالية تواجه تحديات خطيرة، ليس فقط على الصعيد الأمني، بل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أيضا.

بور-سد/ريم-ليل/ب ق