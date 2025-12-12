جهاز أمني: قوات غرب ليبيا تقتل مهرب مهاجرين بعد تعرض نقطة تفتيش أمنية لهجوم

بنغازي (ليبيا) 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت قوات الأمن في غرب ليبيا اليوم الجمعة إنها قتلت مهرب مهاجرين معروفا بنشاطه الخطير في مدينة صبراتة الساحلية بعد أن هاجمت “عصابات إجرامية” تابعة له إحدى نقاط التفتيش الأمنية خلال الليل.

وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، الذي يتبع رئيس الوزراء في غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة، إنه داهم مخبأ العصابة ردا على الهجوم وقتل زعيمها أحمد الدباشي المعروف أيضا باسم “العمو”.

وذكر الجهاز في البيان الذي نشره على صفحته على فيسبوك أن شقيق الدباشي اعتُقل وأصيب ستة من أفراد القوة في القتال.

كان الدباشي يخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2018. ووصفته واشنطن بأنه “زعيم إحدى منظمتين قويتين لتهريب المهاجرين” ومقرها صبراتة، وقالت إنه “استخدم منظمته لسرقة واستعباد المهاجرين قبل السماح لهم بالمغادرة إلى إيطاليا”.

وتنتشر أنشطة تهريب البشر في ليبيا، التي انقسمت بين فصائل مسلحة متناحرة منذ أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي في عام 2011 بالزعيم معمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة .

وأدى انتشار عصابات التهريب وغياب سلطة مركزية قوية إلى جعل البلاد إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وجرى تنصيب الدبيبة من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2021، لكن أجزاء كبيرة من غرب ليبيا لا تزال خارج سيطرته.

ولا تعترف السلطات المنافسة في الشرق بحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الدبيبة.

وكان تحالف مسلح تابع لحكومة سابقة مدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، هي حكومة الوفاق الوطني، قد واجه قوات الدباشي في معركة استمرت ثلاثة أسابيع في عام 2017 أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بالمناطق السكنية والآثار الرومانية في صبراتة.

(تغطية صحفية أحمد العمامي – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )