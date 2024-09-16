جهاز أمني: مقتل عضو وإصابة مسؤول كبير بحزب العمال الكردستاني في هجوم مسيرة تركية بالعراق

1دقيقة

بغداد (رويترز) – قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن ضربة نفذتها تركيا بطائرة مسيرة قتلت عضوا في حزب العمال الكردستاني وأصابت اثنين في شمال العراق يوم الاثنين.

وأضاف الجهاز في بيان “استهدف القصف اجتماعا لأعضاء حزب العمال الكردستاني بمخيم مخمور مما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين… أحدهما مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني”.

وتشن تركيا ضربات جوية متكررة تستهدف مسحلين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ولديها عشرات من مواقع المراقبة المتقدمة داخل أراضيه.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح في مواجهة أنقرة منذ 1984 وكان هدفه في البداية إقامة دولة كردية مستقلة لكنه عدل أهدافه فيما بعد لتكون السعي للحصول على حقوق الأكراد وانتزاع حكم شبه ذاتي في جنوب شرق تركيا.