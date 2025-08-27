The Swiss voice in the world since 1935
جهاز أمن تابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يزعم وجود مؤامرة لقتل زعيم الحزب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بغداد (رويترز) – قال جهاز أمني يديره حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بإقليم كردستان العراق يوم الأربعاء إنه كشف عن مخطط لاغتيال زعيم الحزب بافل طالباني، حيث بث مقطع فيديو يظهر ستة حراس يقولون إنهم تلقوا أمرا بقتله.

وأظهر مقطع الفيديو المسلحين وهم يتحدثون عن خطط لاستئجار شقة في مبنى شاهق بالقرب من مقر زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني. وتضمنت اللقطات قناصة يحملون كواتم صوت متمركزين بالقرب من نافذة تطل على مكتب زعيم الحزب.

ويقول الحراس في مقطع الفيديو إنهم تلقوا أوامرهم من لاهور طالباني، وهو سياسي كردي بارز وأحد أقرباء بافل طالباني وزعيم حزب جبهة الشعب المنافس.

لم يتسن الحصول على تعليق فوري من مكتب لاهور طالباني.

(تغطية صحفية أحمد رشيد – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

