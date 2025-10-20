جهود لإنقاذ ناقلة تشتعل بها النيران في خليج عدن

أثينا (رويترز) – قالت مصادر أمنية بحرية إن هناك عملية جارية لإنقاذ ناقلة غاز البترول المسال (إم.في فالكون) التي لا تزال تشتعل فيها النيران وجنحت في خليج عدن بعد انفجار وقع على متنها في 18 أكتوبر تشرين الأول.

وكانت الناقلة التي ترفع علم الكاميرون محملة بالكامل عندما وقع الانفجار في الساعة 0700 بتوقيت جرينتش وهي مبحرة قبالة اليمن، مما أجبر معظم أفراد طاقمها، وعددهم 26، على ترك السفينة.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية (أسبيدس) والمصادر إن سبب الانفجار غير واضح، لكن المؤشرات المبكرة تظهر أنه حادث يتعلق بحمولتها.

ولا يزال اثنان من أفراد طاقمها في عداد المفقودين. أما الباقون الذين انتشلتهم سفن تجارية عابرة، فقد نُقلوا سالمين إلى جيبوتي.

وقالت أسبيدس إن شركة خاصة تتولى عملية الإنقاذ. وقالت مصادر أمنية بحرية إن سفينة إطفاء كانت إلى جوار إم.في فالكون يوم الاثنين. وقال أحد المصادر إن جهود إنقاذ السفينة لا تزال جارية.

وكانت إم.في فالكون متجهة من ميناء صحار العماني إلى جيبوتي عندما وقع الانفجار.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي يديرها الحوثيون عن مسؤول في وزارة الدفاع التابعة لجماعة الحوثي قوله إن الجماعة لا علاقة لها بالحادث.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن في منطقة البحر الأحمر منذ 2023، قائلين إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

ونصحت أسبيدس السفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر بسبب الحادث الذي يشكل خطرا ملاحيا.

