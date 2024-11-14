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جهود وقف إطلاق النار في لبنان تتقدم ببطء على وقع قصف إسرائيلي عنيف

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من رهام الكوسى وآري رابينوفيتش

بيروت/القدس (رويترز) – ظهرت مؤشرات أولية على تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار في لبنان يوم الخميس رغم استمرار إسرائيل في قصف معاقل جماعة حزب الله في جارتها الشمالية.

وواصلت إسرائيل شن هجماتها المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت لليوم الثالث على التوالي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة استهدفت مستودعات أسلحة ومقرا عسكريا ومنشآت بنية تحتية أخرى تستخدمها جماعة حزب الله.

وقالت السلطات والوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن الغارات الإسرائيلية على مدينة بعلبك بشرق لبنان أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل، كما قُتل 11 في قصف جوي إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان.

وفي مؤشر قد يبعث على التفاؤل، قال مصدران سياسيان لبنانيان كبيران لرويترز إن السفيرة الأمريكية لدى لبنان قدمت اليوم الخميس مسودة مقترح لهدنة إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، دون الكشف عن تفاصيل.

وأوضح المصدران أن المسودة هي أول مقترح مكتوب من واشنطن لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله منذ عدة أسابيع على الأقل.

وقال أحدهما إن هدف المسودة هو الحصول على ملاحظات من الجانب اللبناني. وعندما سُئل متحدث باسم السفارة الأمريكية في بيروت عن المسودة، قال “الجهود مستمرة من أجل التوصل لاتفاق دبلوماسي”.

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