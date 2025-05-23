جوتيريش: المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة ضئيلة جدا

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة إن المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة “ضئيلة للغاية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدفق كبير للمساعدات”، وأكد مجددا عدم مشاركة الهيئة الدولية في خطة جديدة لتوزيع الإمدادات مدعومة من الولايات المتحدة.

وأضاف جوتيريش للصحفيين “بدون وصول سريع وموثوق وآمن ومستدام للمساعدات، سيموت المزيد من الناس، وستكون العواقب طويلة الأمد على جميع السكان وخيمة”.

تقول إسرائيل إن نحو 300 شاحنة مساعدات دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم منذ أن رفعت الحصار الذي استمر 11 أسبوعا على القطاع يوم الاثنين لكن جوتيريش قال إنه لم يُنقل حتى الآن سوى ثلث تلك الإمدادات تقريبا من المعبر إلى مستودعات داخل غزة بسبب انعدام الأمن.

وسمحت إسرائيل باستئناف عمليات تسليم المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى لفترة وجيزة إلى أن يتم تفعيل نموذج توزيع جديد مدعوم من الولايات المتحدة، تديره مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا بحلول نهاية الشهر الجاري. وتقول الأمم المتحدة إن هذه الخطة ليست نزيهة أو محايدة وإنها لن تشارك فيها.

وقالت إسرائيل إن حصارها يهدف جزئيا إلى منع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من تحويل مسار المساعدات والاستيلاء عليها، وهو ما تنفيه حماس. وتتضمن خطة مؤسسة إغاثة غزة استخدام شركات أمن خاصة لنقل المساعدات إلى ما يسمى مراكز توزيع آمنة، ومن ثم تتولى فرق إغاثة مدنية توزيعها.

وقال جوتيريش “الأمم المتحدة واضحة: لن نشارك في أي مخطط لا يحترم القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد”.

وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم خطة لإيصال المساعدات اللازمة إلى غزة.

ومضى يقول إنه بالنسبة “للإمدادات، فإن بانتظارنا 160 ألف لوح تحميل، تكفي لملء ما يقرب من 9000 شاحنة… هذا ندائي لتقديم مساعدات منقذة للحياة لشعب غزة الذي طالت معاناته: فلنفعل ذلك على النحو الصحيح. ولنفعل ذلك فورا”.