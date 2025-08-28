جوتيريش: تجويع المدنيين ينبغي ألا يُستخدم أبدا كأسلوب حرب

الأمم المتحدة (رويترز) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إن العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في مدينة غزة ستكون لها “عواقب مدمرة”.

وأضاف أن الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني تتعرض للتعطيل والتأخير والرفض، وأن موت الناس جوعا هو “نتيجة قرارات متعمدة تتحدى أبسط مبادئ الإنسانية”.

وقال للصحفيين “يجب عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب. يجب حماية المدنيين. ويجب أن يكون وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق… كفى أعذارا.. كفى عوائق.. كفى أكاذيب”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)