جوتيريش: ضم إسرائيل الضفة الغربية تدريجيا غير قانوني ويجب أن يتوقف

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(رويترز) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين إن ضم إسرائيل الضفة الغربية تدريجيا أمر غير قانوني، وإن التدمير الشامل لقطاع غزة لا يُطاق.

وأضاف جوتيريش خلال مؤتمر عُقد في الأمم المتحدة عن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين “لنكن واضحين: ضم الضفة الغربية المحتلة تدريجيا غير قانوني ويجب أن يتوقف. والتدمير الشامل لقطاع غزة أمر لا يُطاق ويجب أن يتوقف”.

وتابع “الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين إلى الأبد غير مقبولة ويجب أن تتوقف”.