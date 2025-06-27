جوتيريش: عمليات الإغاثة التي تدعمها أمريكا في غزة غير آمنة وتتسبب في مقتل السكان

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(رويترز) – وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة عملية الإغاثة التي تدعمها الولايات المتحدة في قطاع غزة بأنها “غير آمنة بطبيعتها”، قائلا بوضوح “إنها تتسبب في مقتل السكان”.

وقال إن الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة “تتعرض للاختناق” وإن العاملين بالإغاثة أنفسهم يعانون من الجوع وإن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بالموافقة على إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني وتسهيلها.

وأضاف جوتيريش للصحفيين “يُقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام أنفسهم وأسرهم. يجب ألا يكون البحث عن الطعام حكما بالإعدام”.