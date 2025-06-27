جوتيريش: عمليات الإغاثة التي تدعمها أمريكا في غزة غير آمنة وتسبب مقتل السكان

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة عملية الإغاثة التي تدعمها الولايات المتحدة في قطاع غزة بأنها “غير آمنة بطبيعتها”، قائلا بوضوح “إنها تتسبب في مقتل السكان”.

تريد إسرائيل والولايات المتحدة أن تعمل الأمم المتحدة من خلال مؤسسة غزة الإنسانية الجديدة المثيرة للجدل، لكن المنظمة الدولية رفضت الأمر وشككت في حياد المؤسسة واتهمت طريقة التوزيع بأنها عسكرة للمساعدات وتجبر السكان على النزوح.

وقال جوتيريش إن الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة “تتعرض للاختناق” وإن العاملين بالإغاثة أنفسهم يعانون من الجوع وإن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بالموافقة وتسهيل إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني وجميع أنحائه.

وأضاف جوتيريش للصحفيين “يُقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام أنفسهم وأسرهم. يجب ألا يكون البحث عن الطعام حكما بالإعدام”.

وتابع “حان الوقت لاستجماع الشجاعة السياسية لوقف إطلاق النار في غزة”.

منذ أن رفعت إسرائيل في 19 مايو أيار حصارا دام 11 أسبوعا على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مما سمح باستئناف إمدادات محدودة من الأمم المتحدة، تقول المنظمة الدولية إن أكثر من 400 فلسطيني قُتلوا أثناء انتظار الحصول على مساعدات من الأمم المتحدة ومؤسسة غزة الإنسانية.

وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة يوم الأحد إن غالبية هؤلاء الأشخاص كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع مؤسسة غزة الإنسانية.

وقال متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية إنه لم تُسجل أي وفيات في أي من مواقع توزيع المساعدات التابعة لها أو بالقرب منها.

وأضاف “مواصلة الأمم المتحدة الترويج لمعلومات زائفة بشأن عملياتنا أمر مؤسف”.

وتابع “خلاصة القول، تصل مساعداتنا بأمان. نرحب بانضمام الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى إلينا وإطعام سكان غزة بدلا من المشاحنات وتبادل الإساءات من بعيد”.

تستعين مؤسسة غزة الإنسانية بشركات أمن وتجهيزات أمريكية خاصة للعمل معها. وبدأت عملياتها في غزة يوم 26 مايو أيار وقالت يوم الجمعة إنها وزعت حتى الآن أكثر من 48 مليون وجبة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس موافقتها على تمويل صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي بقيمة 30 مليون دولار ودعت الدول الأخرى إلى دعمه أيضا.

تتهم إسرائيل والولايات المتحدة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقة المساعدات من العمليات التي تقودها الأمم المتحدة وهو ما تنفيه الحركة.