جوتيريش: ما نشهده في جنوب السودان يذكرنا بالحروب الأهلية بين 2013 و2016

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة إن اتفاق السلام في جنوب السودان أصبح في حالة من الفوضى، مطالبا قادة البلاد بإلقاء السلاح ووضع جميع سكان جنوب السودان في المقام الأول.

وذكر جوتيريش للصحفيين “دعونا لا نبالغ في الكلمات: ما نراه هو تذكير مظلم بالحروب الأهلية في عامي 2013 و2016 والتي أسفرت عن مقتل 400 ألف شخص”.

ووُضع ريك مشار النائب الأول للرئيس قيد الإقامة الجبرية في العاصمة جوبا يوم الأربعاء، مما يعني إلغاء اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات وأتى بمشار والرئيس سلفا كير في حكومة هشة لتقاسم السلطة.