جوتيريش: ما نشهده في جنوب السودان يذكرنا بالحروب الأهلية

reuters_tickers

2دقائق

من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة إن اتفاق السلام في جنوب السودان أصبح في حالة من الفوضى، مطالبا قادة البلاد بإلقاء السلاح ووضع جميع سكان جنوب السودان في المقام الأول.

وذكر جوتيريش للصحفيين “دعونا لا نبالغ في الكلمات: ما نراه هو تذكير مظلم بالحروب الأهلية في عامي 2013 و2016 والتي أسفرت عن مقتل 400 ألف شخص”.

ووُضع ريك مشار النائب الأول للرئيس قيد الإقامة الجبرية في العاصمة جوبا يوم الأربعاء، مما يعني إلغاء اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات وأتى بمشار والرئيس سلفا كير في حكومة هشة لتقاسم السلطة.

واتهم مايكل مكوي وزير الإعلام مشار يوم الجمعة بالسعي إلى التمرد على الحكومة.

وقال جوتيريش “كل الغيوم التي تساعد على هبوب عاصفة مكتملة قد تجمعت على شعب أحدث دولة في العالم، وواحدة من أفقر الدول”، مشيرا إلى حالة طوارئ أمنية واضطرابات سياسية و”كابوس إنساني” ونزوح وأزمة تمويل وانهيار اقتصادي.

وأضاف “في الوقت نفسه، فإن الاستهداف العرقي والسياسي من قوات الأمن، إلى جانب انتشار المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، يشعلان فتيل الأزمة إلى ما هو أسوأ”.

وذكر جوتيريش أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان “تعمل على مدار الساعة لتخفيف التوتر من خلال إشراك جميع الأطراف وتعزيز حماية المدنيين”.